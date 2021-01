Condamnés à Bruxelles à sept ans et à huit ans de prison dans un dossier lié au terrorisme, le français Salah G. et le bruxellois Akim S. se sont défendus jeudi, dans la salle de cour d’assises de Nivelles, d’avoir commis le 28 avril 2017 un violent home-jacking à Braine-l’Alleud.

Ce jour-là, un bijoutier de 77 ans avait été agressé à son domicile, roué de coups, entravé avec des liens Colson et torturé à l’électricité par des hommes encagoulés. Ceux-ci étaient repartis avec des bijoux pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Des bijoux réapparus quelques semaines plus tard lors de perquisitions menées à Anderlecht dans un box de garage utilisé par les frères Akim et Mohamed S., que l’on soupçonnait de préparer un attentat.

Une partie des bijoux se trouvait dans ce box, ainsi que des armes de guerre et des explosifs. Une autre partie du butin avait été ramenée en France par Salah G., adepte d’un islam rigoriste et fréquentant de manière régulière des deux frères anderlechtois.

Pour le parquet, le butin du vol de Braine était destiné à financer des activités terroristes. Faux, a affirmé Salah G. jeudi. Il nie aussi avoir participé à l’agression du bijoutier, concédant juste le recel. L’homme refuse d’en dire plus, pour protéger ses proches.

Akim S., qui louait le box d’Anderlecht, martèle également n’avoir rien à voir avec le vol. Il réclame son acquittement. Quant à son frère, contre qui 12 ans de prison ont été requis, il fait défaut puisqu’il est en prison au Maroc.

Le tribunal rendra son jugement le 15 février.