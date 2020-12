En août 2018, Anthony Z., 19 ans à l’époque, a repris le trafic de stupéfiants qu’un certain Redouane avait lancé. Mais ce dernier en a pris ombrage et le 7 août, alors qu’Anthony pensait avoir un rendez-vous "normal", il s’était retrouvé aux prises avec une petite bande qui ne lui voulait pas que du bien.

Fayçal l’a menacé avec une bouteille cassée pendant que les autres fouillaient sa voiture à la recherche de stupéfiants. Anthony a été frappé et forcé à monter dans son propre véhicule. Trois garçons l’ont roué de coups dans un endroit discret. Sabah, une fille qui ne manque pas de caractère, a demandé aux autres d’abandonner la victime près du ring et c’est grâce à elle que la voiture a été retrouvée, deux jours plus tard, sur le parking du Decathlon d’Evere.

Tout ce petit monde s’est retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel. Anthony a expliqué qu’il avait appris de ses erreurs et tourné la page, Fayçal a regretté d’avoir été immature, et Sabah a martelé qu’elle n’avait rien à voir dans cette histoire.

Le jugement estime qu’Anthony, qui n’avait pas d’antécédent au moment des faits, a déjà subi les conséquences de son comportement délictueux avec l’agression dont il a été l’objet. Malgré la gravité des faits, il s’en tire avec la suspension du prononcé.

Fayçal, lui, a fait un mois de détention préventive mais ce qu’il a commis est plus grave. Il écope d’une peine de travail de 180 heures à prester dans l’année, et qui seront remplacées par 18 mois de prison en cas d’inexécution.

Quant à Sabah, le tribunal estime que la suspension simple ne serait pas une sanction adéquate, vu son absence de remise en question. Elle est condamnée à un an de prison, assorti d’un sursis total de trois ans.