La première édition du concours de cavalerie organisé par le Mémorial de la bataille de Waterloo a été un grand succès.

Durant tout le week-end, plusieurs équipes se sont affrontées lors de cinq épreuves pour remporter le trophée Mémorial. À travers ce concours, le Mémorial de la bataille de Waterloo souhaite pérenniser et valoriser la discipline qu’est la cavalerie historique.

Marine Cailliau, chargée de communication du Mémorial 1815, annonce que le 15 août a été la plus grosse journée de la saison, et même depuis l’année 2019. "On est très contents ! Nous avons eu énormément de visiteurs, qui ont bien joué le jeu car ils ne venaient pas forcément voir le concours", explique-t-elle.

À chaque épreuve, un jury, composé de Napoléon lui-même, donnait ses appréciations sur les prestations des cavaliers, le tout commenté par Antoine Charpagne, le responsable culturel du site du Mémorial 1815. Au terme du week-end, c’est l’équipe école du deuxième régiment de dragons qui a remporté cette première édition. Alice, 16 ans, est la plus jeune cavalière du concours et fait partie de l’équipe gagnante, qui remporte un prix offert par la brasserie de Mont-Saint-Jean. "Le prix Napoléon a été attribué à l’équipe la plus méritante et le prix Kellermann a été remis par l’association de reconstitution historique du 2e carabinier. C’est un prix individuel qui récompensait le cavalier avec le plus de prestance", ajoute Marine Cailliau.

© Charlotte Egli

© Charlotte Egli

L’ensemble des épreuves se sont déroulées sans incident technique ni physique. "Pour l’anecdote, des concurrents n’ont pas beaucoup dormi la nuit car les chevaux n’étaient pas trop habitués aux lieux donc ils ont fait beaucoup de bruit", confie Marine Cailliau.

À présent, le Mémorial de la bataille de Waterloo souhaite réitérer le concours chaque année à la date du 15 août, c’est-à-dire l’anniversaire de la naissance de Napoléon.