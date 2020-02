Trois banques du centre ont décidé de fermer dès 20 heures pour éviter le squat d'un sans-abri.

Si vous souhaitez faire un retrait en soirée à l’une des banques du centre de Braine-l’Alleud, il faudra prendre vos dispositions. À la suite de plusieurs faits de dégradations, les banques Belfius, ING et BNP Paribas Fortis, à proximité de la gare, ont décidé il y a quelques semaines de fermer leur espace self chaque jour dès 20 heures et jusqu’à 8 heures le lendemain, afin d’éviter les nuisances. Et ce jusqu’à nouvel ordre.

Chez BNP, un responsable nous explique qu’un sans-abri avait pris pour habitude de dormir dans l’espace et "faisait ce qu’on doit généralement faire la nuit". Pas de dégâts matériels donc, mais de réelles nuisances visuelles… et olfactives. Sans vraiment se concerter, les trois banques ont ainsi décidé de réduire leurs heures d’ouverture pour éviter les squats. Un message a été accolé aux portes de chacune des banques en expliquant brièvement l’origine de la décision.

D’après le responsable de BNP, les clients s’en accommodent. "Certains avaient eu la désagréable surprise de constater son passage au petit matin, avant que ce ne soit nettoyé et saluent l’initiative, nous explique-t-il. Entre deux maux, il faut choisir le moindre."

La mesure devrait rester d’actualité jusqu’à la fin de la période hivernale. En espérant qu’avec l’arrivée des beaux jours, il devrait y avoir moins de risques de squat.