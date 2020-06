Un membre du personnel présente visiblement des symptômes semblables à ceux du Covid-19.

La commune de Waterloo a appris ce vendredi qu'un membre du personnel de l'école communale de Mont-Saint-Jean présentait des symptômes similaires à ceux du Covid-19. Les analyses sont en cours et les résultats sont attendus dans les prochaines heures.

En attendant les résultats, les personnes ayant été en contact avec cette personne au sein de l'établissement en ont immédiatement été informées, afin qu'elles prennent les mesures adéquates pour éviter une éventuelle propagation du virus. "Il est aussi utile de rappeler que d'après les connaissances actuelles, les enfants seraient moins porteurs du virus et peu contaminants. Ils développeraient aussi plus rarement la maladie lorsqu'ils ont été en contact avec une personne infectée", précisent les autorités communales de la cité du Lion.

Au stade actuel, il est demandé aux parents de surveiller l'apparition éventuelle de symptômes. Le cas échéant, il leur est recommandé de prendre contact sans tarder avec leur médecin traitant (ou celui de garde).

Au cours de ce week-end et en début de semaine prochaine, la commune va évaluer la situation, en concertation avec la direction de l'école, et prendre les éventuelles dispositions nécessaires pour répondre aux exigences sanitaires et aux protocoles définis par les différentes instances en charge de ces matières. Dans le cas où la contamination serait avérée, les parents des élèves de l'école communale de Mont-Saint-Jean seront informés dès que possible des éventuelles modalités de réorganisation de l'établissement. "Toute décision sera prise en gardant comme priorité absolue la sécurité des enfants et celle des membres du personnel de l'école."