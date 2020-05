Des "tamboureurs" aclots ont joué à Braine à l’invitation du conseil consultatif des aînés



Depuis le début de la crise du coronavirus, les membres du Conseil consultatif des aînés de Braine-l’Alleud mènent diverses actions en collaboration avec les maisons de repos de l’entité.Ainsi, ils ont fabriqué quelque 700 masques et 200 blouses qui ont été distribués dans ces institutions. Ils ont également envoyé des dessins d’enfants pour égayer le quotidien des pensionnaires, ou encore composé un album de photographies avec la collaboration d’Olivier Stourme.Régulièrement, ils organisent également de petits concerts à l’extérieur des homes, histoire de changer les idées des résidents qui ont vécu des moments difficiles aux heures les plus strictes du confinement. Les talents des membres de l’association locale Artizik ont ainsi été mis à contribution. Et ce mardi, ce sont des "tamboureurs" nivellois, la batterie "Les Frères", qui sont passés par plusieurs maisons de repos brainoises pour jouer des airs de carnaval sous les fenêtres des résidents. Ils ont ainsi commencé à la résidence Grange des Champs, avant d’enchainer par un petit passage au Vignoble, à la Villa 34, au Ménil…, résumait sur place Geneviève Kalgout, la directrice de la résidence de la Grange des Champs. Il est vrai que les résidents applaudissaient aux fenêtres et se sont rassemblés dans le hall d’entrée pour saluer le final proposé par les musiciens nivellois.