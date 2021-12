Ouvert en 1984 dans la petite boutique située au coin entre la chaussée de Bruxelles et le boulevard Henri Rolin, Patrisport est devenu une petite institution à Waterloo. Les clients viennent des quatre coins de la Belgique, et même au-delà, pour s’équiper en accessoires et vêtements de ski. Mais avec le temps, le magasin est devenu trop exigu.

Les articles s’entassaient et il était compliqué de se frayer un chemin à travers le magasin, surtout quand les vendeurs faisaient essayer des chaussures à des clients. Il était donc plus que temps de s’agrandir.

"On se marchait dessus, les articles étaient les uns sur les autres… Les gens disaient que ça faisait le charme du magasin mais ce n’était pas du tout confort, estime Tim Paqui, le gérant de Patrisport. Les employés devaient faire des allers-retours entre le ‘board shop’, situé de l’autre côté de la chaussée pour donner un coup de main lors des rushs. La solution, c’était d’acheter le bâtiment à front de rue qui fait le prolongement du ‘board shop’ car on manquait de visibilité pour ce magasin qui est au bout du chemin de la Cense et on n’avait pas de parking pour l’ancien."

L'ancien bâtiment a été rasé et remplacé par celui-ci, dont la façade a été agrémentée d'une authentique télécabine de Courchevel. © Geerts



Le chantier a donc démarré en février et a consisté à démolir le bâtiment et à le reconstruire avec deux étages pour le "ski shop" et deux appartements au troisième. La surface commerciale passe ainsi de 100 m2 à 400 m², rien que pour la partie dédiée au ski, et est connectée au magasin de skate à l’arrière. La grande nouveauté, c’est la présence d’un bar dans le style "after ski", au milieu du magasin, afin de faire patienter les clients lors de la réalisation de leurs paires de chaussures sur mesure. Le gérant a profité de ce déménagement pour s’acheter une machine qui permet de poncer, aiguiser et cirer les skis, sans effort et sans intervention humaine.

Une saison cruciale pour les finances

Le magasin est donc fin prêt et ouvrira ses portes ce vendredi. Le gérant espérait ouvrir en octobre car la saison est à présent bien entamée mais les aléas du chantier en ont voulu autrement. C’est que les deux dernières saisons ont été compliquées financièrement pour les magasins qui vivent au rythme des sports d’hiver. En 2020, ils ont été fermés de mars à mai et puis à l’automne, lors de la deuxième vague. Ils ont ensuite été affectés par la fermeture des remontées mécaniques en France et par l’interdiction des voyages non essentiels durant l’hiver 2020-2021.

Cette saison est donc cruciale pour pouvoir renflouer les caisses. "L’an passé, j’ai fait à peine 10 % de mon chiffre d’affaires. Sur un million de chiffre annuel en temps normal, je n’ai fait que 100 000 euros. J’ai gardé 90 % de mon stock de ski alpin et de vêtements, souffle le gérant. Heureusement, le skate et les trottinettes ont sauvé l’été. Je ne peux pas me permettre de faire à nouveau une saison presque blanche. Pour l’instant, on fonctionne très bien mais il ne faudrait pas que le gouvernement décide une fermeture des frontières. Je veux y croire car j’ai trois emprunts sur le dos et on a déjà dû injecter de l’argent personnel dans l’affaire."