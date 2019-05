Elle a été emmenée à l'hôpital dans un état critique mais ses jours ne sont plus en danger.





Une violente dispute familiale a dégénéré à Braine-l'Alleud. La police a été prévenue par un voisin d'une dispute en cours dans un appartement situé dans le clos de la Sapinière dans la nuit de mecredi à jeudi, vers 2 heures du matin.

Une jeune femme de 28 ans, amie de la mère de famille, est sortie de l’immeuble. Elle a été rapidement suivie par le fils âgé de 24 ans qui l'a rattrapée et la percutée avec sa voiture. La victime a été emmenée à l’hôpital dans un état critique. Selon le procureur du roi brabançon, ses jours ne sont plus en danger, mais elle se trouve encore aux soins intensifs. Elle souffre d’une commotion cérébrale avec hémorragie, d’une fracture de la hanche et de la clavicule ainsi que de problèmes au niveau de la boîte crânienne.

Le dossier a été déposé devant un juge d’instruction et un mandat d’arrêt pour tentative de meurtre a été délivré à l’encontre de l’auteur des faits.