La défense a expliqué qu'il s'agit juste d'un très mauvais dragueur, pas dangereux et qui n'arrive jamais à ses fins...

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné jeudi le dossier à charge d'un habitant de Tubize, Hafid Z., qui a abordé plusieurs jeunes filles dans les rues de Braine-l'Alleud et d'Ittre en janvier 2019. Il était notamment poursuivi pour tentative d'enlèvement, après avoir réussi à convaincre une adolescente de 17 ans de monter dans sa voiture. Il lui a fait des propositions sexuelles explicites et la victime a pu sortir du véhicule à la faveur d'un embouteillage. Elle a averti la police, qui s'est aperçue que le même homme avait tenté d'emmener avec lui plusieurs autres inconnues le même jour. La première victime attendait le bus vers 7h30 du matin le long de la chaussée d'Alsemberg à Braine-l'Alleud et le prévenu s'est arrêté à sa hauteur, à bord de sa Clio grise. Il lui a dit que le bus venait d'avoir un accident. Il a précisé qu'il n'avait pas l'habitude de faire cela mais que vu les conditions météorologiques, il pourrait l'emmener jusqu'en centre-ville. Elle a rapidement regretté d'être montée dans la voiture: l'homme lui a fait des propositions sexuelles explicites et elle est parvenue à sortir du véhicule lorsque celui-ci s'est retrouvé à l'arrêt dans un embouteillage.

Elle a averti la police de sa mésaventure et il est apparu que l'homme avait abordé, le même matin, trois autres mineures d'âge croisées dans les rues de Braine-l'Alleud. Celles-ci n'étaient cependant pas montées dans sa Clio et avaient pris la fuite devant l'insistance de l'automobiliste. Celui-ci s'était comporté de manière semblable, dix jours auparavant, envers une autre fille qui attendait le bus à Ittre.

Le ministère public a requis une peine de trois de prison avec un sursis probatoire pour que le prévenu mette en oeuvre un suivi thérapeutique. L'avocat de la défense, par contre, a réclamé un acquittement pur et simple en expliquant sur le plan pénal, son client n'avait rien à se reprocher: il s'agit juste d'un très mauvais dragueur, pas dangereux et qui n'arrive jamais à ses fins.

Vu le système de défense adopté, le ministère public a changé ses réquisitions et réclamé une peine de prison ferme. Le jugement sera rendu le 25 juin.