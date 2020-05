L'incendie s'est déclaré à cause des braises d'un braséro...



Un violent incendie s’est déclaré dans un abri de jardin situé à l’arrière d’une habitation de l’avenue des Petits Champs à Waterloo lundi vers minuit. En cause : quelques braises d’un braséro qui se sont étalées et qui ont embrasé l’abri de jardin où se trouvait du matériel de jardinage dont une tondeuse à essence qui a provoqué une impressionnante explosion.



Rapidement sur place, les hommes du feu ont réussi à maîtriser l’incendie malgré les flammes.



Fort heureusement, plus de peur que de mal. Si l’abri de jardin est complètement détruit, les dégâts annexes sont limités, et le garage d’une habitation voisine a légèrement été touché.



On ne déplore aucun blessé.