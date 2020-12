La commune prévoit même quelques investissements, de préférence subsidiés.

Le conseil communal de Waterloo a voté lundi soir pour un budget 2021 qualifié de prudent. En cause ? Sans surprise, la crise sanitaire et ses nombreuses conséquences économiques.

Mais il y a de quoi se montrer optimiste. On le sait, la Province du Brabant wallon va devoir assumer une plus grande partie du financement de la zone de secours, ce qui permet une économie de 445 000 euros du budget 2021 de Waterloo. La bourgmestre a aussi précisé que les actions de relance n’ont pas eu d’impact négatif sur le budget de 2020. Ces actions représentent un montant de 650 000 euros et sont principalement dédiées à l’aide aux commerçants et à l’Horeca.