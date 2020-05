L'idée est simple: imaginer la suite de la phrase suivante: "Après le confinement, je vois le monde comme..." en l'illustrant en photo, dessin, vidéo ou texte.





Infor Jeunes Waterloo, l'éducateur de rue et l'échevinat de la Jeunesse de la cité du Lion viennent de lancer un challenge à vocation critique et créative qui s’adresse aux jeunes de la commune âgés de 12 à 25 ans. Le principe est simple: il suffit d'imaginer une suite à la phrase "Après le confinement, je vois le monde comme..."

Un jury constitué de travailleurs des secteurs “jeunesse” et “culturel” de Waterloo récompensera le meilleur contenu. Celui-ci doit être original et amener une réflexion critique. Pour exprimer votre réflexion, toutes les formes de médias sont les bienvenues; à savoir la photo, le dessin, la vidéo ou le texte.



Les participants seront répartis en trois catégories d’âge: 12-15 ans, 16-18 ans et 19 ans et plus. Bien évidemment, qui dit concours dit également récompense. Dans ce cas-ci, la meilleure production de chaque tranche d'âge se verra récompensée par un chèque-cadeau d'une valeur de 100 euros à valoir dans un magasin FNAC.

Les contenus produits seront régulièrement compilés sur le site https://jesuisconfine.be/et sur Instagram avec les hashtags #chroniquesdconfines et/ou #challengedconfines. De plus, chaque semaine une œuvre visuelle sera mise en avant sur nos réseaux sociaux.



Intéressé? Vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce concours sur le site suivant: https://jesuisconfine.be/challengedconfines/