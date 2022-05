En Belgique, le cancer colorectal est un des trois cancers les plus fréquents avec le cancer du sein et de la prostate. Ce cancer peut se développer sans symptômes, mais il est guérissable dans 90 % des cas s'il est traité à temps. C’est pourquoi la sensibilisation et le dépistage sont très importants. La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale ont mis en place un programme de dépistage, basé sur la recherche de sang occulte (sang présent dans les selles, non-visible à l’œil nu).



Pourtant, seuls 10 à 30 % de la population ciblée par le dépistage, réalisent de manière effective, un test. Il faudrait que 50 % de la tranche de la population concernée (hommes et femmes de 50 à 74 ans), fasse le dépistage pour observer un effet sur la mortalité en Belgique. L’autre dépistage et le plus efficace, reste la coloscopie. Il est indispensable en cas de symptômes ou en cas d’antécédents de famille.

Ces 14 et 15 mai auront lieu toute sorte d’animations afin de sensibiliser la population aux différentes formes de cancer. Pour l’occasion, les équipes de gastro-entérologie et d’oncologie de l’hôpital CHIREC de Braine l’Alleud, proposent un voyage au sein d’un colon géant devant l’établissement, afin de comprendre ce qu’il s’y passe.L’équipe d’oncologie mettra également l’accent sur le cancer du sein. Un stand “Prévention des cancers” sera également installé.