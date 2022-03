Un faux plombier chauffagiste actif sur Braine l'Alleud condamné à trois ans de prison Waterloo - Braine l'Alleud Jean Vandendries © DIDIER BAUWERAERTS

Une société reçoit une facture qu’elle n’attend pas et qui lui paraît suspecte. Elle s’informe à gauche et à droite puis dépose plainte… Voilà pourquoi Thierry G., 48 ans aujourd’hui, est sous le coup de huit préventions qui ont été examinées en son absence lors le 15 février dernier. Le fait de ne pas comparaître était prévu dans la mesure où l’intéressé est actuellement sans domicile ou résidence connus en Belgique depuis 2020. Il n’a donc pas pu recevoir la citation à comparaître, mais les parties préjudiciées se trouvaient, elles, dans le prétoire. Elles ont expliqué le mode opératoire mis en place par le précité pour se faire verser les acomptes prévus sur les devis remis à plusieurs habitants de Braine-l’Alleud entre le 8 février 2019 et le 22 janvier 2020.