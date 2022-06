Un homme a été trouvé allongé sur le ventre, ivre et pratiquement inconscient, dans la nuit de samedi à dimanche vers 5 h 20 le long de la chaussée de Tervuren à Waterloo. Lorsque les services de secours sont arrivés sur place, l'individu s’est réveillé et a refusé de monter dans l’ambulance. Il s’est ensuite mis à hurler et à tenir des propos incohérents. Agé de 22 ans et domicilié à Braine-l’Alleud, l'imbibé a été placé en cellule de dégrisement.

24 automobilistes trop pressés

La veille vendredi entre 9 h 32 et 11 h 47, la police des Ardennes brabançonnes a procédé à un contrôle de vitesse à Grez-Doiceau, le long de la chaussée de Jodoigne (en agglomération, vitesse limitée à 30 km/h) : 24 des 1 398 véhicules contrôlés ont été flashés, dont un roulait à 60 km/h ; 705 autres de ces véhicules circulaient à des vitesses comprises dans la zone dite de tolérance.

Il vole un plateau-repas par défi

Ce même jour mais en soirée et à Ottignie-Louvain-la-Neuve, un jeune homme né en 2004 et domicilié à Marche-en-Famenne a été interpellé place Agora. À la suite d’un défi qu’un tiers lui avait lancé, il venait de dérober un plateau-repas dans un établissement Horeca. Après son méfait, l’intéressé est revenu dans le commerce où il a été reconnu. Il a réglé la note et s’est excusé.