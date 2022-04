La police est intervenue dimanche vers 1 h 15 du matin dans le parc Descampe où se trouvaient trois jeunes gens, dont un, âgé de 19 ans et domicilié à Braine-le-Château, "chevauchait" la statue de Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke, installée devant les Écuries tandis que les deux autres, habitant à Braine-le-Comte et respectivement âgés de 18 et 19 ans, le filmaient.

Une deuxième patrouille est intervenue en renfort. Le jeune positionné sur le cheval s’est mis à hurler à l’arrivée des agents. Un procès-verbal a été dressé pour trouble de l’ordre public.