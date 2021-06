L’ex-directeur du collège Cardinal Mercier, Xavier Cambron, vient de publier le 3e volume du livre Si le collège m’était conté, qui est consacré à l’histoire de l’école. Ce nouvel ouvrage parle de l’histoire de l’internat, ouvert dès la création du collège en 1924 et qui a fermé définitivement ses portes en 2000. "Il y a quelques années, quand j’étais encore directeur, j’ai constaté que certains élèves ne pouvaient pas participer à certaines activités ou s’offrir du matériel à cause de problèmes financiers. Je me suis dit que ce n’était pas normal, et j’ai décidé d’écrire ces livres pour que l’argent de la vente rejoigne une caisse de solidarité", explique l’ancien directeur. Ce dernier renonce en effet à ses droits sur le livre. Les seuls coûts sont ceux de l’imprimeur.

Le collège Cardinal Mercier a ouvert l’internat et l’externat dès 1924. À l’origine, l’école se trouvait dans une villa, louée près de la gare. Au début, il n’y a qu’une dizaine d’internes. Son expansion est très rapide car, dès 1926, les bâtiments du site actuel sont en construction. Durant l’histoire de l’internat, celui-ci est victime de six incendies, dus à des défauts électriques ou encore à cause d’une cigarette mal éteinte.

Pour écrire ce livre, Xavier Cambron ne peut pas s’inspirer des archives qui ont disparu. Il a dû reprendre le travail à zéro et faire des recherches dans les souvenirs, les revues de l’internat et a récolté de précieux témoignages. L’ouvrage est donc truffé d’anecdotes sur l’internat, notamment durant les années de guerre, sur les manigances des élèves pour mener la vie dure aux Allemands qui occupaient certains dortoirs. Après la guerre, les autorités du collège Cardinal Mercier décident de supprimer l’internat au fil des années.

Xavier Cambron ne s’arrêtera pas là. Il souhaite en effet écrire cinq ouvrages au total sur l’histoire de l’école.

Ce troisième tome de 112 pages est disponible au prix de 20 euros. "Nous allons d’abord l’envoyer à ceux qui l’ont commandé et il sera aussi en vente dans les principales librairies de la commune Graffiti et Beau Rivage", explique Xavier Cambron. Il est également possible de l’acheter sur le site du collège Cardinal Mercier.

Il y a des chances que le volume IV sorte lors du centenaire du collège, en 2024.