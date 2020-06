L'occasion de découvrir le patrimoine culturel et historique de la commune avec des chèques-cinéma pour les meilleurs enquêteurs.



Le roadbook sera vendu dès ce 1er juillet, au prix de 5 euros, dans les bureaux de Waterloo Tourisme (chaussée de Bruxelles, 218).

Numéroté, il n’est valable que pour une équipe ou un individu.

Cet été, les Waterlootois devraient être nombreux à passer leur vacances au sein de la cité du Lion. Et pourquoi ne pas en profiter pour apprendre tout en s'amusant? Pour occuper les Waterlootois, l’échevin de la Culture, Yves Vander Cruysen, a conçu une promenade historico-culturelle qui pourra être réalisée du 1er juillet au 30 août 2020.Cette balade, longue de cinq kilomètres, pourra se faire seul ou en famille, en quelques heures ou sur plusieurs jours. Munis d'un roadbook, les participants seront invités à découvrir le patrimoine culturel et historique de la commune. Tout au long du parcours, des questions d’observation leurs seront posées et leurs réponses devront être reportées dans le feuillet.Ce dernier devra ensuite être déposé dans la boite aux lettres des Écuries (situées chaussée de Bruxelles, 308), avant le 1er septembre.A la clé: des chèques-lire et des chèques-cinéma qui seront offerts aux meilleurs détectives.