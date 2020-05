Son fils né en 2010 a malheureusement assisté à la scène.

Alors qu’il circulait avec son fils le long de la rue Michel Botte à Braine-l'Alleud ce vendredi à 13h30, un homme a perdu le contrôle de son vélo, probablement en roulant sur la bordure du trottoir, et a percuté le sol avec sa tête, indique ce lundi le parquet du Brabant wallon. Ne portant pas de casque, il est décédé sur le coup. Il s’agit d’un homme né en 1963 et domicilié à Genappe. Son fils est né en 2010 et a malheureusement assisté à la scène.