Une patrouille de police de la zone Waterloo a contrôlé, dans la nuit de samedi à dimanche, un véhicule stationné dans le centre de la commune et à bord duquel trois jeunes individus, dont deux de Waterloo et un de Bruxelles, fumaient du cannabis.

En fouillant le véhicule, les policiers ont trouvé un peu d’argent et du cannabis, mais aussi un pistolet, un couteau, une balance de précision et un téléphone portable qui n’appartenait… à personne, selon les dires des trois personnes interpellées. Les trois jeunes ont été privés de liberté et des perquisitions ont été ordonnées.