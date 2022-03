Deux ans après la sortie de son EP (Mini-album) en solo, Christophe Willems, auteur du projet musical Bayernn, a poussé l’expérience un cran plus loin en sortant son premier album ce 4 mars : Ursa Minor. "Cela fait plus de 20 ans que j’écris et que je compose mais je pense que depuis l’EP, qui était une carte de visite, j’ai évolué, j’ai plus de maturité musicale donc mes morceaux sont plus élaborés, explique le Waterlootois de 42 ans, ancien membre des groupes Crazy Lady Madrid et From Kissing. Je travaille sur cet album depuis deux ans. J’ai cette fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler de A à Z, j’ai donc tout composé dans mon home studio."