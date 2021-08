Le Trophée Mémorial aura lieu ce week-end à la Butte, sous le regard de Napoléon.

Ce week-end aura lieu la première édition du Trophée Mémorial, un concours de cavalerie organisé par le Mémorial de la bataille de Waterloo.

Les 14 et 15 août, les équipes de cavaliers s’affronteront lors de cinq épreuves. La trentaine de participants, habitués des reconstitutions historiques, sera répartie en équipes de deux, quatre ou six cavaliers. Un jury de personnalités issues du monde sportif et de la reconstitution, dont l’empereur Napoléon, devront les départager à l’issue du week-end.

(...)