À Waterloo, Infor Jeunes annonce que le 10e Salon du jeune voyageur se déroulera exceptionnellement en ligne le 6 mars prochain. Celui-ci est organisé sous l’égide du projet "Hello World !" mis en place depuis plus de 10 ans par l’organisation et qui permet aux jeunes de choisir leur voyage en toute connaissance de cause, grâce aux témoignages et aux partages d’expériences de voyageurs aguerris.

Pour visiter ce salon, le jeune entrera, après s’être enregistré sur la plateforme Slack, dans une salle virtuelle où seront rassemblés les différents organismes participants. Ils pourront dès lors interagir ensemble par chat ou par visioconférence. "Pour l’instant, environ dix organismes sont inscrits, c’est un petit peu moins que les autres années", explique Éléonore Benini, animatrice et chargée de communication d’Infor Jeunes Waterloo.

Le Salon sera précédé de trois live sessions sur des thématiques variées. En 2019 et en 2020, Infor Jeunes avaient aussi organisé des apéros, permettant aux jeunes de rencontrer directement des voyageurs expérimentés pour discuter. Malheureusement, la crise sanitaire les empêche de réitérer cette rencontre cette année. Une vingtaine de jeunes ont donc accepté de partager leur expérience par écrit ou en image. "Ça ne remplace pas le contact humain mais c’est déjà ça !", explique Éléonore Benini. D’autres partagent également leurs coordonnées pour que les jeunes puissent poser des questions en privé toute l’année, sous l’onglet "Trombinoscope".

L’année dernière, le Salon avait rassemblé plus de 200 visiteurs. Le Salon virtuel devra à présent faire ses preuves. Celui-ci aura lieu de 14 h à 17 h 30 le samedi 6 mars.