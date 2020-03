Dix mois de prison avec sursis pour un prévenu qui a perdu l’argent de ses beaux-parents.

Un couple de sexagénaires habitant à Waterloo s’est retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, il y a un mois, pour s’expliquer sur des préventions d’escroquerie, de détournement et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Des faits qui se sont déroulés dans un cadre familial : en 2006, le Waterlootois gérait l’argent des parents de son épouse, et l’avait placé en Suisse. En tout, près de 600 000 euros lui avaient été confiés et il versait régulièrement des intérêts. Mais, au décès du père de sa femme en 2010, il est apparu que près de 400 000 euros avaient disparu.

Le prévenu, à l’audience, affirmait que la banque lui avait conseillé de regrouper son argent et celui de ses beaux-parents sur un même compte, et il a fait des opérations pour tenter de le faire fructifier. Mais la crise financière est passée par là et il a tout perdu.

Les enquêteurs, eux, estiment qu’il n’a placé qu’une petite partie de ces sommes versées par ses beaux-parents. Il profitait du reste, a effectué divers transferts et, c’est vrai, placé une partie dans des produits à risque demandant des connaissances qu’il n’avait pas…

Le tribunal, vendredi, a acquitté les prévenus d’une série de préventions, notamment celles concernant l’organisation d’insolvabilité. Mais d’autres sont établies et, si la dame s’en tire avec une simple déclaration de culpabilité, son mari écope de dix mois de prison avec sursis et d’une amende ferme de 1 800 euros. La confiscation de plus de 390 000 euros est ordonnée.