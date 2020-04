L'homme, connu des services de police, a été ramené, non sans peine, au bureau de police.



Lundi soir, vers 19h15, les forces de police sont intervenus dans la rue de la Station suite à un différend entre voisin.



Sur place, les policiers sont tombés sur un homme âgé de 46 ans, bien connu de leurs services, visiblement très énervé. Ils ont tenté de la calmer mais l’homme ne s’est pas laissé faire, a menacé son voisin et un policier avec un couteau, avant de tenter de donner un coup de tête à un inspecteur.



Finalement, l’homme a été plaquer au sol, privé de liberté et ramener non sans peine dans les bureaux de police.



Plusieurs procès-verbaux ont été dressés à son encontre pour rébellion, outrage et menaces.