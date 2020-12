Un Waterlootois né en 1969 met fin à ses jours en se jetant sur les rails Waterloo - Braine l'Alleud J.Br. La circulation des trains a été perturbée le temps de permettre aux légistes de descendre sur place vendredi soir. © FLEMAL JEAN-LUC

La circulation des trains a été interrompue vendredi soir, sur les coups de 21h30, entre Braine-l’Alleud et Waterloo.



En cause : un homme né en 1969, originaire de Waterloo, qui s’est suicidé et a été percuté par un train alors qu’il se trouvait sur la voie ferrée.



Le train a été évacué par les pompiers et les passagers ont regagné la gare de Braine-l’Alleud où des bus ont été mis à disposition par la SNCB.



Le trafic ferroviaire a été bloqué le temps de permettre au médecin légiste et au laboratoire de descendre sur place.