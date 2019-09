Au final, trois personnes ont été arrêtées par les forces de police lors de cette soirée...





Dans la nuit jeudi à vendredi, vers 3h30 du matin, un groupe de 4-5 personnes se trouvait devant un débit de boissons bien connu de la cité du Lion. L'un d'entre eux, une jeune fille âgée de 19 ans et originaire de Braine-l'Alleud, s’est montrée injurieuse et a fait preuve d’irrespect envers les services polices qui voulaient simplement maintenir la tranquillité publique afin d'éviter le bruit et des esclandres.

Sans raison, la jeune fille a tenté d’haranguer les personnes présentes sur place pour qu'elles se retournent contre les services de police. Un policier a donc décidé de l'extraire du groupe pour la raisonner mais un ami de la fille (un habitant de Rixensart âgé de 19 ans) est soudainement venu s’immiscer une première fois dans ce contrôle. Dans un premier temps, il a gentiment été écarté par les policiers mais il est revenu une seconde fois à la charge et malgré plusieurs injonctions de la police, celle-ci a été contrainte de le priver de liberté. Dans le même temps, la Brainoise continuait de s'énerver et elle a elle aussi été privée de liberté pour trouble de l’ordre public.

Par la suite, c'est l'entièreté du groupe qui a été contrôlé et une troisième personne, qui n’était pas porteuse de sa carte d’identité et qui a communiqué une mauvaise identité à la police, a été appréhendée. Il s’agissait en fait d’une personne âgée de 19 ans et résidant à Waterloo. Elle a été identifiée grâce à la banque de données.

Quant à savoir quelle était la cause de toute cette agitation devant ce débit de boisson, la police a finalement pu le déterminer plus tard. Visiblement, elle était subséquente à une dispute. La Brainoise qui haranguait la foule ayant déclaré à la police qu’elle avait été giflée sans raison par le Waterlootois. Tous deux seront donc entendu ultérieurement par la police, suite à la déclaration de la jeune fille.