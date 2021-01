La police de Waterloo est venue constater lundi soir le carnage dans une chambre de l'hôtel Ibis, après un appel du responsable de l'hôtel. Celui-ci a découvert de nombreuses dégradations dans une chambre qui a été occupée durant huit jours par un client âgé de 35 ans et domicilié à Bruxelles.

Durant son séjour, l'occupant a consommé des stupéfiants et a laissé la chambre dans un état déplorable. De nombreux détritus, préservatifs usagés, des bouteilles, cigarettes, assiettes et vestiges de repas jonchaient le sol. Le lit et les draps ont été souillés par du tabac. Des traces noires sont visibles sur un des murs. Des détritus se trouvaient aussi au sol de la salle de bain. Sur le lavabo, de nombreux mégots, deux bouteilles ayant servi de pipe à eau (bang) et une bouteille d'ammoniaque ont été retrouvés. Le meuble de salle de bain supportant le lavabo présentait de nombreuses traces de brûlures sans doute causées par des mégots.

Constatant l'état d'insalubrité de la chambre, le responsable de l'hôtel a immédiatement fait appel aux services de police afin que ceux-ci constatent l'ensemble des dégradations. L’individu n’a pas encore été interpellé. PV a été établi pour dégradations volontaires.