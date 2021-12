Une cycliste a été gravement blessée dans un accident de la route survenu ce jeudi vers 8h, à Braine-l’Alleud. Celle-ci descendait la rue du Ménil et s’est fait percuter à hauteur du carrefour formé avec la rue des Pâquerettes par une automobiliste originaire de Braine-l’Alleud et née en 1998. La cycliste, aussi originaire de Braine-l’Alleud et née en 1969, a été emmenée au Chirec. Lors de son admission à l’hôpital, ses jours étaient considérés comme en danger mais ce ne serait plus le cas, bien que son état de santé soit jugé préoccupant.

Le parquet a désigné un expert automobile mais d’après les premiers éléments, l’alcool n’est pas en cause. L’accident pourrait résulter de l’obscurité et des mauvaises conditions météorologiques de ce jeudi matin.