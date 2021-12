Un individu a été privé de liberté ce lundi après avoir commis un vol dans une banque de Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Vers 10 heures, une dame âgée de 90 ans est entrée dans la banque ING de l’avenue Léon Jourez pour effectuer un retrait. Après avoir placé les billets dans son portefeuille, elle s'est fait bousculer par un homme qui était déjà présent sur les lieux avant son arrivée. Celui-ci lui a arraché son portefeuille et s'est enfui. Grâce aux images des caméras de vidéosurveillance, l’individu a été identifié par la police. L'homme est en effet connu par la zone et un avis de recherche avait été émis à son encontre. Il s’agit d’un homme né en 1991 et originaire de Braine-l’Alleud. Il a été appréhendé, privé de liberté et sera présenté à un juge d’instruction.