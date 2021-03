La commune de Braine l’Alleud a lancé une grande enquête publique afin de définir comment optimiser le centre-ville, mais également les centres d’Ophain et de Lillois. La commune répond par là à l’appel à projets pour la dynamisation des centres-villes initié par la Province du Brabant wallon fin 2019.

C’est la société Up City, un bureau de consultance spécialisé dans la recherche d’un plan de relance commerciale des territoires, qui s’est chargé de créer le formulaire afin de mesurer l’impact du Covid sur les commerces et de connaître les besoins de chacun redynamiser le centre. “L’enquête est une des méthodes utilisées pour la phase d’analyse. La mission globale, c’est la dynamisation du centre-ville”, explique Vinciane Blomeling, project Manager chez Up City. Le formulaire est déjà en ligne sur l’e-guichet de la commune et disponible à l’administration communale. Il sera également distribué dimanche sur le marché et disponible à l’accueil de la commune du 7 au 14 mars prochain.

Ce questionnaire aborde plusieurs thèmes, comme si on vivait en situation d’ouverture totale des commerces et de l’Horeca. Les citoyens brainois, ainsi que toute autre personne qui se rend dans les commerces en tant que client, sont invités à répondre à des questions sur leurs habitudes et leurs attentes concernant l’aménagement, la voirie, la diversité des commerces, l’attractivité de la ville, les espaces verts etc. Autant de questions qui permettent aux citoyens de partager leurs avis dans une dynamique participative.

“Notre objectif est de définir un plan d’action opérationnel pour que la commune ait une boîte à outils pour l’aider à mettre des actions en place”, ajoute la project manager d’Up City.

La prochaine étape souhaitée par la commune est de mettre en place des ateliers virtuels ou présentiels avec des commerçants, les premiers acteurs concernés, afin de trouver ensemble des solutions. “La mission inclut aussi une co-construction avec les commerçants pour connaître leur vision des choses”, explique Vinciane Blomeling.