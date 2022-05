Une exposition au Mémorial de la bataille de 1815 pour célébrer le 50e anniversaire de la chanson “Waterloo” du groupe ABBA Waterloo - Braine l'Alleud Simon Chérot Une exposition sur le groupe ABBA aura lieu au Mémorial de la bataille de Waterloo, à l'occasion du 50e anniversaire de la chanson. © D.R.

Si tout le monde n’a pas fait le lien direct entre la chanson et le champ sur lequel Napoléon a perdu sa dernière bataille, il existe pourtant bel et bien. C’est d’ailleurs à l’occasion des 50 ans de la sortie de la chanson, que le Mémorial de la bataille de Waterloo, a décidé de faire une grande exposition en l’honneur du groupe suédois. Elle se tiendra d’octobre 2023 à mai 2024 et c’est le biographe francophone du groupe qui en sera le curateur.



L’histoire de la chanson la plus célèbre d'ABBA (avec Mama Mia), est celle d’une reddition. À l’image de celle de Napoléon, lorsqu’il a perdu la guerre sur le champ de bataille, la métaphore est utilisée pour parler d’une femme qui renonce à un homme.



Depuis 1974, année où le groupe a gagné l’Eurovision, grâce à cette chanson, la ville de Waterloo et les quatre chanteurs suédois, sont intimement liés. L’exposition retracera l’histoire du groupe, d’hier à aujourd’hui.



En novembre 2021, le groupe s’est reformé et a sorti un nouvel album : “Voyage”. Une série de concerts holographiques sera prévue à Londres dès la fin du mois de mai et s’en suivra, une tournée mondiale à partir de 2023.