Depuis plus d’un an, quatre immeubles ont poussé sur le plateau de Merbraine : le promoteur Équilis y concrétise son projet "Terra Nostra" comportant quarante-quatre appartements, sept espaces pour les indépendants ou les professions libérales, et plus d’une centaine de places de parking. Mais il n’y a pas que le béton qui sort de terre : dans le cadre de ce projet immobilier, le promoteur a imaginé la création d’une "forêt urbaine" de 10 000 arbres. Vendredi, une journée de "plantation participative" était organisée sur place par l’entreprise Urban Forest, qui est chargée de ce volet du projet.

(...)