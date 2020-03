L'une des idées de la plateforme "Waterloo Solidaire" : payez vos achats, aller les chercher après le confinement.

Depuis le début du confinement imposé par le gouvernement, de nombreux commerces sont fermés et ces indépendants se retrouvent temporairement sans revenus. Une situation qui est compliquée à vivre. Alors, pour aider ces commerces locaux, Jad Touimi et Janusz Linkowski, deux conseillers communaux (MR), ont décidé de mettre sur pied une nouvelle plateforme d’aide. Son nom : Waterloo Solidaire. "Nous sommes deux conseillers communaux de Waterloo, amoureux de notre belle ville, et nous avons réfléchi ensemble à une façon d’aider directement nos amis et voisins commerçants", expliquent-ils.

Mais concrètement, Waterloo Solidaire, c’est quoi ? "Cette plateforme a pour objectif de servir de passerelle gratuitement afin de faciliter les échanges entre les commerces de proximité de Waterloo et les citoyens à la recherche d’une bonne offre promotionnelle."

Le principe est plutôt simple : vous consultez les différentes offres des commerçants locaux, vous choisissez ce qui vous plaît, vous payez directement auprès du commerçant et vous pourrez profiter de vos achats une fois que les mesures du gouvernement fédéral seront levées. "Ce système permet en effet de donner un coup de pouce dès maintenant aux commerçants en leur fournissant directement une entrée d’argent afin qu’ils puissent continuer de payer leur loyer et le restant de leurs frais fixes", continuent les deux Waterlootois.

Grâce à cette plateforme qui regroupe treize types d’activités allant des animations au commerce en passant par le bâtiment, l’Horeca et le sport, ces commerces dont les portes sont actuellement closes pourront tenir le coup malgré le confinement.

Inscriptions et achats : les commerces peuvent s’inscrire gratuitement sur le site www.waterloosolidaire.be.