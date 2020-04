L’association des commerçants de Braine, Lillois et Ophain envoie un message aux clients.

Elle commence à bien tourner sur les réseaux sociaux : à l’initiative de la présidente de l’association des commerçants brainois, une vidéo fait passer quelques messages essentiels aux clients après plusieurs semaines de confinement et donc de fermeture de certaines enseignes considérées comme "non essentielles".

Plus que jamais, le petit commerce et les indépendants locaux ont besoin du soutien de la population, et ils le font savoir dans ce petit clip où les administrateurs de l’association prennent chacun à leur tour la parole, dans leur magasin.