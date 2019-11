Une dame âgée de 43 ans et domiciliée à Waterloo a perdu le contrôle de son véhicule en voulant prendre sa tasse de café alors qu’elle circulait dans la rue de l’Eglise, à Waterloo, mercredi peu après 8 heures.Elle a percuté un poteau en bois qui se trouvait sur le bord de la route.A l’arrivée des services de police, une ambulance était sur place pour extraire la dame du véhicule et la placer sur une civière.Elle semble souffrir de douleurs au niveau du cou suite au choc et a été emmenée à l’hôpital de Braine l’Alleud.