Les Brainois bénéficieront à nouveau, à partir du 10 novembre, d’un centre de vaccination pour recevoir leur troisième dose ou pour, s’ils ont hésité précédemment, pouvoir être vaccinés en première et deuxième doses au hall omnisports. Le public visé étant à ce stade moins nombreux, la grande salle de sport est laissée aux clubs. Après avoir examiné plusieurs possibilités, finalement, c’est le local de la pétanque qui a été retenu pour abriter les quatre lignes de vaccination.

Parmi ses atouts figure notamment sa situation de plain-pied par rapport au parking, ce qui constitue une facilité pour les personnes à mobilité réduite. Il dispose également d’une entrée indépendante de l’accès principal, ce qui limitera les croisements. Inconvénient évident cependant : les joueurs de pétanque doivent jouer ailleurs. Ce qui n’est pas vraiment un détail, sachant qu’environ 250 personnes sont membres du club, lequel présente 12 équipes en championnat. Et on peut ajouter à ce nombre une centaine d’adeptes de la pétanque qui jouent dans le cadre des activités d’ÉnéoSport.

Vendredi, alors que l’entreprise envoyée par l’AViQ posait le revêtement provisoire et les cloisons dans le centre de vaccination en plein montage, plusieurs membres du club de pétanque étaient… au bord des huit nouvelles pistes aménagées dans l’urgence par le service communal des travaux. Un tapis et un coffrage pour placer une couche de dolomie ont été posés sur un des deux terrains de tennis couverts créés il y a quelques années. Un canon à chaleur sera loué pour assurer une température correcte lors des compétitions, et un petit bar sera aménagé aux bords du terrain de pétanque dont les dimensions ont été conservées.

Le coût des matériaux avoisine 10 000 euros mais l’Aviq louant la salle aux pratiquants de pétanque 24 h sur 24, l’impact financier pour la Régie des sports devrait donc être très limité. "Pour le tennis, il y a un terrain de moins mais les plages horaires de celui qui reste disponible seront étendues, notamment le samedi soir", indique l’échevin des Sports, Geoffroy Matagne