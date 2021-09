Le weekend du 11 et 12 septembre prochain, la commune de Waterloo organisera la 20e édition de « Verger en fête » dans le parc Jules Descampe, à hauteur des écuries de Waterloo. L’an dernier, l’évènement avait été annulé à cause du Covid.

Des ateliers seront accessibles au public comme celui pour réaliser des abris à insectes avec l’ASBL Adalia 2.0, qui sensibilise aux dangers des pesticides et propose des solutions plus respectueuses de l’environnement. A côté CEC Zinzolin propose des bricolages créatifs à partir de matériaux naturels et de récupération. Docteur Verger viendra les deux jours à 15h30 parler de son savoir sur les arbres fruitiers et dimanche, la brigade canine policière effectuera des démontrations au matin et l’après-midi.

Les visiteurs pourront se balader à travers une trentaine de stands dédiés à l’environnement, des stands de jeux, d’animations, de ventes de produits locaux et artisanaux. Il sera également possible de faire réaliser l’entretien de son vélo par l’ASBL « Les Débrouillards ». La police sera aussi présente avec la voiture-tonneau. Parmi les activités proposées aux familles, il y aura un parcours aventure, un pont de singe, des châteaux gonflables,... Mais également l’habituel jeu-concours organisé au stand communal du service éco-conseil où les visiteurs devront répondre à un questionnaire. Les visiteurs devront se balader et trouver les réponses auprès des responsables des divers stands. Une miniferme sera installée par la Fédération des Jeunes Agriculteurs de Wallonie. On y trouvera plusieurs poneys dans le parc et les visiteurs pourront se promener dans une calèche tirée par un cheval de trait.

Les ambassadeurs de la propreté de la commune organiseront deux sorties par jour au départ du stand Zéro Déchet Waterloo. Ils vont sensibiliser les participants à la présence de déchets sauvages et les inviter à ramasser avec eux sur la route. Tout le matériel sera fournit mais les réservations sont obligatoires. Un bar sera aussi installé pour l’occasion, et le dimanche midi, un barbecue est organisé par la FJAW. Une presse mobile sera sur place les deux jours pour venir y acheter du jus de pomme ou faire presser ses propres fruits.