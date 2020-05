Le Collège communal de Waterloo vient d’avaliser un plan de déconfinement culturel. Mais il va le construire avec les artistes professionnels de la localité.



Le confinement a été et reste, pour beaucoup, un moment difficile à passer, la culture étant aussi touchée de plein fouet. A l’initiative de l’échevin de la Culture, Yves Vander Cruysen, c’est avec les acteurs culturels de la cité du Lion que la commune prépare son déconfinement culturel. "Dans les grandes lignes, et dès que le feu vert sera donné par le Conseil National de Sécurité, nous envisageons d’organiser, dans les parcs, places et squares de Waterloo, des petits spectacles en plein air, impliquant, dans un premier temps, les artistes professionnels de Waterloo", explique l'échevin de la Culture. Un appel leur a été lancé, il y a peu, par les réseaux sociaux et celui-ci est toujours d'actualité.

Pour les artistes peintres et sculpteurs professionnels, l’échevinat compte ouvrir "Les Ecuries" durant tout le mois d’août afin de mettre ce lieu d’exposition à leur disposition.



Afin d’occuper les familles durant les mois de juillet et d’août, un rallye historico-culturel permanent, permettant à tout un chacun de découvrir Waterloo autrement et en s’amusant a été conçu. Des chèques-lire et des chèques-cinémas seront attribués aux meilleurs enquêteurs.

Par ailleurs, dès ce mardi 19 mai, la bibliothèque communale sera à nouveau ouverte. Tout comme les "Ecuries" et le Musée Wellington.

Toujours dans le but de soutenir les artistes professionnels de la localité, l’échevinat en charge de la Culture a revu son programme d’activités pour les aînés et proposera, dès que possible, des spectacles conçus par les précités. "Une réflexion est en cours pour proposer des conférences, via internet, aux fidèles de l’antenne interuniversitaire des aînés."

L’Espace Bernier, pour sa part, poursuivra son travail d’éducation permanente, notamment au travers du projet "Restons en lien", qui invite les Waterlootois à dessiner son vécu en orange et noir, sur une feuille A4 blanche de manière à constituer une fresque.

Les artistes professionnels waterlootois souhaitant participer à cette programmation ou réfléchir à ce déconfinement culturel peuvent contacter, sans tarder, l’échevinat de la culture de Waterloo, par email uniquement, à l’adresse suivante: yves.vandercruysen@waterloo.be.