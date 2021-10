Comme on le lira ci-contre, la piscine de Braine-l’Alleud, mise en service il y a un an, attire de plus en plus de monde. Mais les responsables ont découvert récemment que la législation régionale les oblige à vider complètement le bassin tous les deux ans. Soit au plus tard en octobre 2022. En plein milieu du trimestre de rentrée, donc, et ça ne fait pas l’affaire des clubs ni des écoles. Une dérogation a été demandée à l’administration mais à ce stade, la réponse est négative.

Pour ne pas se mettre en défaut par rapport aux règles, il a dès lors été décidé de procéder à cette vidange drastique de manière anticipée, à un moment qui occasionnera le moins d’inconvénients. Ce sera à partir du 5 décembre prochain, en espérant une réouverture déjà le week-end des 18 et 19 décembre.

