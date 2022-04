On le sait, le Stamp c’est bientôt fini… Après 15 ans de bons et loyaux services, ce temple de la nuit waterlootois va fermer ses portes. Mais qu’en est-il de l’avenir de ce lieu emblématique ? Quel projet va remplacer le bar de nuit et va-t-on retrouver le Stamp ailleurs ?

Pour les jeunes, le Stamp, c’est le rendez-vous du week-end, mais pour les riverains, c’est une autre histoire. Cela fait plusieurs années que ceux-ci réclament la fermeture définitive de l’établissement. Les nuisances sonores ont fini par user les habitants des alentours et la commune a fini par les entendre.