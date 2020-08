Vous êtes photographes ou passionnés de photos? La commune de Waterloo a besoin de vous Waterloo - Braine l'Alleud J.Br. Comme tous les ans, elle entend réaliser un calendrier spécial sur la cité du Lion et pour l'illustrer, la commune fait appel aux Waterlootois. © Brys

C'est devenu une tradition. Chaque année, l'échevinat de la Culture édite un calendrier qui vise à mettre en valeur, de manière artistique, les différents sites que l'on retrouve au sein de la cité du Lion.



Cette fois, ce sont les photographes qui seront mobilisés pour l'illustrer autour d'une thématique: "les 4 saisons de Waterloo".



Si les lieux choisis sont libres, il est tout de même demandé de sortir des traditionnelles vues du Lion. "Il y a tellement de beaux sites, paysages ou monuments à faire découvrir au Chenois, dans le centre, autour du Triage Sainte-Gertrude, aux abords de la forêt de Soignes, dans les parcs, à Bella Vita ou encore à Mont-Saint-Jean", expliquent les autorités communales.



Le calendrier, tiré à plusieurs milliers d'exemplaires, sera offert à tous les Waterlootois. Quinze photos seront retenues parmi les plus beaux clichés reçus. Les photographes sélectionnés recevront une dizaine de calendriers et un petit cadeau leur sera offert.



Intéressé? Envoyez votre candidature (et vos photos) pour le 30 septembre au plus tard, à sandrine.faelen@waterloo.be. Les photos doivent être horizontales et de format JPEG.