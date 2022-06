Le mois passé, se tenait le Bal de la Bourgmestre, organisé par Florence Reuter. Celui-ci avait pour objectif de récolter des fonds pour l’asbl l’Églantier, située à Braine l’Alleud. Objectif réussi puisque 5 439 € ont été généreusement donnés par les participants à la soirée.

Depuis 40, l’organisme d’accueil et d’hébergement pour femmes en difficulté, principalement des victimes de violences conjugales prête main forte aux femmes seules ou accompagnées de ses enfants. L’asbl a accueilli plus de 3 000 femmes à ce jour et propose des consultations sociales, juridiques et psychologiques.

« Chaque année, plus de 40 000 plaintes pour violences conjugales arrivent dans les différents parquets du pays. Ce phénomène est donc malheureusement encore beaucoup trop courant et pourrait toucher n’importe qui : une sœur, un(e) ami(e), un(e) voisin(e). L’Églantier fait un travail formidable pour soutenir ces victimes, par leur accueil, leur protection, leur soutien. Nous devons les soutenir dans leur travail et, par ce Bal, je souhaitais y contribuer. » explique Florence Reuter.

La Bourgmestre, qui est aussi Députée fédérale, est particulièrement attentive à la problématique de ces victimes. Au travers de ses différents mandats, elle a régulièrement traité la question. Que ce soit au Parlement ou en tant que Bourgmestre, elle a mis sur pied plusieurs outils d’accompagnements pour les personnes victimes de violences intrafamiliales.

Le chèque reprenant l’intégralité des bénéfices réalisés durant la soirée du 14 mai, a été remis ce vendredi 24 juin à Diantha Saïdoun et Alexis De Ryck, respectivement directrice et président du Conseil d’Administration de l’asbl l’Églantier.