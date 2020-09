Waterloo accueille la toute première "Journée MobiBW" Waterloo - Braine l'Alleud J.Br. Envie de faire réviser votre vélo ou d'en acquérir d'occasion? D'apprendre à l'utiliser comme moyen de transport plutôt que comme simple outil de loisir? Ou de découvrir de nouvelles façons de vous déplacer? Rendez-vous ce samedi 12 septembre de 9h à 13h, devant la Maison communale. © DR

Proposé par l'ASBL Pro Velo et la Province du Brabant wallon, cet événement vous permettra de parcourir cinq espaces entièrement dédiés à la mobilité douce.



Bourse aux vélos



Venez y déposer le vélo qui vous encombre, ou au contraire, en acquérir un d'occasion. Les experts de l'ASBL Pro Velo se chargeront de les vendre. Le dépôt des vélos à vendre se fera entre 8h et 10h. Tous les types de vélos (de ville, de course, d'enfant, charrette…) seront acceptés sauf ceux à assistance électrique. Par ailleurs, le prix de revente ne devra pas dépasser 500€ et une commission de 10% sera prélevée sur le montant de vente que vous aurez fixé. Les ventes et achats se dérouleront entre 9h à 13h. Tout un chacun pourra venir découvrir et acquérir les vélos proposés à la vente.



Révisions et gravures



Votre vélo a besoin d'une petite vérification ? Les mécaniciens de Pro Velo pourront s'en charger. Attention, il s'agit bien de faire effectuer les réglages habituels, nécessaires à son bon fonctionnement (freins, pédalier, dérailleur). En revanche, les remises en état plus lourdes ne pourront pas être réalisées. Pour encore plus de sécurité, vous pourrez aussi faire graver votre numéro de registre national sur son cadre. Ce code unique et indélébile rebute les voleurs puisqu'il rend la bicyclette unique et identifiable. Sa revente est donc beaucoup plus compliquée. De plus, s'il est retrouvé, le vélo peut être plus facilement restitué à son propriétaire, via les services de police.



La micromobilité



Testez des solutions alternatives de mobilité, avec la plateforme "#WeAreMobility". Découverte, apprentissage ou perfectionnement sur les engins électrifiés de micromobilité (trottinettes, gyropodes, monoroues…). Un atelier destiné à tous à partir de 14 ans. Vous obtiendrez également des informations sur l'intermodalité et d'autres possibilités de déplacements : transports publics, voitures privées ou partagées, taxis ou solutions collectives.



Infos et animations sur la mobilité active



Comment choisir son nouveau vélo ? Par où commencer si on veut l'utiliser au quotidien ? À quoi servent exactement les panneaux "points-nœuds" présents partout en Brabant wallon ? Venez vous renseigner, discuter et en apprendre plus sur la mobilité active (c'est-à-dire basée sur l'activité physique comme la marche ou le vélo) avec les équipes de Pro Velo, de la Province et divers acteurs locaux.



Formation "Ma Ville à vélo"



Maîtriser les techniques et acquérir la confiance nécessaire pour se déplacer à vélo en toute sécurité est essentiel ! Venez profiter de cette formation gratuite et en groupe, entre 10h et 12h. Un expert de Pro Velo vous accompagnera et vous fournira les éléments qui vous feront sentir plus à l'aise dans le trafic. Inscriptions sur www.provelo.org/journeesmobibw.