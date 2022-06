La Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques élit chaque année des troupes francophones de théâtre amateur afin de se départager le Trophée Royal. Cette année, c’est Waterloo qui accueille l’événement du 27 juin au 1er juillet.

Trois troupes ont été sélectionnées par le jury. Celui-ci a assisté à de nombreuses représentations dans toute la Belgique francophone afin de choisir les heureux participants au trophée. En trois soirs, chacune à leur tour, les troupes joueront la pièce qui a été nominée par les juges. Grace à un partenariat avec l’échevinat de la Culture et le centre culturel Espace Bernier, Waterloo accueille l'événement pour la première fois.

Au programme : Le 27 juin, la troupe du Jeune Théâtre d’Appoint d’Orp-Jauche présentera “Le porteur d’histoire” d’Alexis Michalik, le 29 juin, ce sera le tour des Trouvères de Bruxelles de présenter “Les lapins sont toujours en retard” et le vendredi 1er juillet, c’est “Jaques a dit” de Marc Fayet par la compagnie Parazar de Forzée (Rochefort) qui terminera cette programmation.

La Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques (FNCD) organise ce Trophée Royal du Théâtre amateur depuis 1932. Un 90e anniversaire qui s’accompagnera d’une exposition de sculptures, photographies et costumes théâtraux à l’Espace Bernier.

La remise des prix se déroulera le dimanche 3 juillet 2022, à la Maison de la Bellone à Bruxelles.

En attendant, rendez-vous à la salle Jules Bastin de la Maison communale, du 27 juin au 1er juillet. Le prix étant de 10 € par adultes et 7 € pour les seniors et étudiants. Un pass pour les 3 spectacles est également disponible au prix de 15 €. Plus d’informations et réservations sur le site de la commune de Waterloo.