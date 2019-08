Attention, les arnaques se multiplient en cette période de vacances. La dernière en date: l'arnaque à la casserole. C'est Laura qui lance l'alerte sur les réseaux sociaux car son beau-père a été victime de ces arnaqueurs. "Un groupe d'hommes de type maghrébin en BMW X3 (gris clair) immatriculée en Suisse se présente aux portes en essayant de vendre des casseroles à 450 euros sous prétexte que celles-ci ne peuvent être emmenées à l'aéroport de Zaventem où ils doivent se rendre dans l'heure", explique-t-elle sur Facebook.





Et ces arnaqueurs n'hésitent pas à mettre la pression car ils demandent du cash et sont même prêts à suivre leur victime jusqu'à la banque la plus proche. "Mon beau-père vient de se faire avoir, déplore-t-elle. Ils profitent de la naïveté des gens. Ils sont trois et le conducteur a une chemise bleue claire." Les faits se sont déroulés près de Joli-Bois et la police a été alertée de ces agissements.





La prudence est donc de rigueur si plusieurs personnes viennent sonner à votre porte pour vous vendre des casseroles.