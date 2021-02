Bernadette Delange Raeymaekers a prêté serment, virtuellement, ce lundi soir au conseil communal de Waterloo. Conseillère communale depuis 2001, elle remplace feu Yves Vander Cruysen, le premier échevin de la commune décédé en novembre 2020. Vu ce contexte, l’élection de l’échevine fut très symbolique.

La Waterlootoise est la gérante de la fromagerie Saint-Michel, véritable institution de Waterloo qui en est à sa quatrième génération d’artisans. Elle a également un pied dans la culture car elle est la présidente du musée Wellington depuis 2007. “Nous allons sûrement travailler en duo sur le musée avec l’échevin du Tourisme, Brian Grillmaer”, explique la nouvelle échevine. Ses enfants, Fabien et Julie, reprendront les rênes de la fromagerie, pour qu’elle puisse s’occuper à plein temps de sa nouvelle carrière d’échevine.

Le collège communal a pris le temps du deuil mais se devait de remplacer l’échevin. “On est obligé de regarder devant même si je pense à lui tous les jours, confie la bourgmestre Florence Reuter. Yves et la culture ça ne faisait qu’un, mais je sais que Bernadette sera capable d’amener sa touche.” Le choix de nommer Bernadette Delange Raeymaekers s’est fait naturellement car elle comptabilisait le plus de voix juste après les autres échevins. “Elle est très sereine, posée, réfléchie et elle se fait remarquer par son travail”, ajoute la bourgmestre.

Les compétences d’Yves Vander Cruysen ont été redistribuées parmi plusieurs échevins. Célinie Leman reprend celle de l’Académie de musique, Cédric Tumelaire se chargera des sports, et Aisling D’Hooghe des Seniors. Bernadette Delange se chargera de la Culture et de l’État Civil. Avec quatre fermmes et quatre hommes, le collège communal de Waterloo est ainsi parfaitement paritaire, "un fait historique à Waterloo", comme l'a souligné la bourgmestre lors du conseil.

Pas question toutefois de chambouler l’agenda mis en place par Yves Vander Cruysen. “Je vais reprendre ses compétences avec respect, et continuer les projets qui sont en cours”, explique la nouvelle échevine qui dit vouloir recentrer la culture sur la proximité.