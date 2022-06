Des travaux de pose de câbles électriques et de conduites de gaz doivent être réalisés le long de la N5, à hauteur de Joli-Bois. Le chantier se déroulera du 4 juillet au vendredi 26 août inclus. Les travaux sont effectués durant les congés scolaires afin de perturber le moins possible la circulation. Durant les travaux, le passage entre la rue Roussart et la chaussée sera impossible.

Afin d’assurer la sécurité des ouvriers, mais également des usagers, la bande de droite sera fermée et la circulation déviée sur la bande centrale, habituellement utilisée pour tourner vers la chaussée Bara.

© D.R.

Rue Roussart, la circulation étant coupée au niveau de la chaussée, celle-ci sera exceptionnellement placée en circulation locale et momentanément mise à double sens.

La vitesse sera également limitée durant la durée des travaux.