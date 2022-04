En raison de travaux d'asphaltage, une partie de la rue de la station sera fermée au trafic entre le 2 et le 4 mai 2022.

Le passage entre l'avenue Emile Theys et l'avenue des Tilleuls se fera en demi-voirie. Des feux de signalisation régleront la circulation en alternance afin de faciliter l'accès à l'athénée.

Deux déviations seront mises en place. Une via l'avenue des Tilleuls et l'avenue du Champ de Mai, l'autre via l'avenue Emile Theys et la drève de l'infante.