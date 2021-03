Sur la place Capouillet à Waterloo, et précisément au numéro 35, l’ancienne savonnerie Spechim est actuellement en train d’être démolie. Un projet d’immeuble de trois étages totalisant 28 appartements y sera ensuite construit sur une surface de 3 500 m2. "Le site accueillera également un commerce et 45 places de parking", explique Sophie Colignon, chargée des relations presse pour le promoteur immobilier AB Real Estate. La phase de démolition se termine quant à elle cette semaine.

© Egli

Dès que la démolition de l’usine Spechim sera terminée, il faudra compter un mois pour évacuer les terres et y installer les nouvelles fondations, dont la phase de bétonnage est prévue dans le courant du mois de mai. Une fois le gros œuvre terminé, le promoteur enchaînera avec les parachèvements. La fin des travaux de construction est prévue pour novembre 2022.

© AB Real Estate

© AB Real Estate

L’idée de la commune de Waterloo est de créer un cœur de ville à la place de la route qui traverse la place Capouillet, un projet qui suscite depuis longtemps l’inquiétude de la population du Chenois.

Selon AB Real Estate, la savonnerie industrielle Spechim était considérée comme une source de pollution. "Nous avons voulu réaliser un projet vert avec de grands jardins intérieurs", explique Sophie Colignon. Il est également prévu d’installer des panneaux solaires sur le toit. "On essayera de se caler sur le planning de la commune pour le réaménagement de la place Capouillet afin que les travaux occasionnent le moins de désagréments possible pour les riverains", ajoute Sophie Colignon.



En effet, la commune de Waterloo a pour projet de transformer la place en espace de vie convivial et de qualité. Celui-ci est estimé à 1,2 million d’euros. Ce dossier, sensible pour les riverains, est toujours en cours puisque l’avant-projet a été présenté lors du conseil communal de décembre. La commune attend à présent l’avis de la Région wallonne pour mettre le projet en route. Il devra encore faire l’objet d’une enquête publique avant que le permis puisse être déposé.